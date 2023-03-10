Цуренко переграла Векич і вийшла до 3 кола WTA Indian Wells Open

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:2

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (95) здобула перемога над хорваткою Донною Векич (23) у 2 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:2. Українка не виконала жодного ейсу і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 6 брейк-пойнтів із 10.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Друге коло. 10 березня, 2023

Леся Цуренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 2:6, 6:2, 6:2

У попередньому раунді Цуренко перемогла - китаянку Чжу Лінь.

Марта Костюк, яка нещодавно виграла свій дебютний титул в одиночному розряді, поступилася вже в першому колі шведці Ребеці Петерсон.