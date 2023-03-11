Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко дізналися імена своїх суперниць по третьому колу WTA Indian Wells Open.

Калініна (29) за вихід в 1/8 фіналу поміряється силами з представницею Греції, сьомою у рейтингу WTA Марією Саккарі, а Цуренко зіграє з другою ракеткою світу, білорускою Аріною Сабаленко.

Матчі відбудуться 12 або з 12 на 13 березня. Точний час визначиться пізніше.

У другому колі Цуренко у трьох сетах здолала Донну Векич (2:6, 6:2, 6:2), а Калініна вирвала перемогу в чешки Лінди Фругвіртової (4:6, 6:4, 7:5).

Даяна Ястремська завершила свої виступи в Індіан-Веллсі на стадії другого кола, поступившись Барборі Крейчиковій (6:1, 6:2). Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.