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Калініна зіграє проти Саккарі, Цуренко - проти Сабаленко в третьому колі WTA Indian Wells Open

Сьогодні 13:15 170 0
Калініна зіграє проти Саккарі, Цуренко - проти Сабаленко в третьому колі WTA Indian Wells Open
Леся Цуренко / фото: j48tennis
#Ангеліна Калініна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко дізналися імена своїх суперниць по третьому колу WTA Indian Wells Open.

Калініна (29) за вихід в 1/8 фіналу поміряється силами з представницею Греції, сьомою у рейтингу WTA Марією Саккарі, а Цуренко зіграє з другою ракеткою світу, білорускою Аріною Сабаленко.

Матчі відбудуться 12 або з 12 на 13 березня. Точний час визначиться пізніше.

У другому колі Цуренко у трьох сетах здолала Донну Векич (2:6, 6:2, 6:2), а Калініна вирвала перемогу в чешки Лінди Фругвіртової (4:6, 6:4, 7:5).

Даяна Ястремська завершила свої виступи в Індіан-Веллсі на стадії другого кола, поступившись Барборі Крейчиковій (6:1, 6:2). Марта Костюк програла в першому колі представниці Швеції Ребеці Петерсон.

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