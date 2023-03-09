Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (95) виграла в матчі першого кола WTA Indian Wells Open у китаянки Чжу Лінь (33).

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 7 із 16 брейк-пойнтів.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Перше коло. 7 березня, 2023

Леся Цуренко (Україна) - Чжу Лінь (Китай) 6:4, 6:3

Також до другого кола пробилася Даяна Ястремська, яка в стартовому поєдинку перемогла угорку Бондар (6:3, 6:4). А ось Марта Костюк у майже тригодинному протистоянні поступилася шведці Петерсон (7:5, 5:7, 7:5).

Ангеліна Калініна розпочне турнір з другого кола - суперницею першої ракетки України стане чешка Фругвіртова.