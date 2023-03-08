Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 1301
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 142
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 150
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 01:28 734
Мілан пройшов Тоттенгем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:05 426
Баварія переграла ПСЖ та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 668
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2081
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 424
Збірна України зіграла внічию з Нідерландами у кваліфікації ЧС-2024
Вчора 22:39 510
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Вчора 20:17 2343
Прямі трансляції

Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс

Вчора 23:47 424 0
Ястремська вийшла у друге коло турніру
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (142) обіграла Анну Бондар (78) з Угорщини у першому колі WTA Indian Wells Open.

Двосетовий матч тривав 1 годину та  20 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 5 брейк-пойнтів з 5.

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
8 березня, 2023

Даяна Ястремська - Анна Бондар 6:3, 6:4

Також в основній сітці Індіан-Веллсу зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна (розпочне турнір з 2-го кола. - ред.) та Леся Цуренко, яка подолала кваліфікацію.

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Буряк: Я шокований рішенням Петракова Буряк: Я шокований рішенням Петракова 4689
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 2862
Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика 3333 5
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 22805 2
Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка 5513
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 2343
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23326
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14550 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14204 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 36815 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52944
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270289