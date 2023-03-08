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Ястремська обіграла Бондар на старту турніру WTA в Індіан-Веллс

Вчора 23:47 166 0
Ястремська вийшла у друге коло турніру
Ястремська обіграла Бондар на старту турніру WTA в Індіан-Веллс
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (142) обіграла Анну Бондар (78) з Угорщини у першому колі WTA Indian Wells Open.

Двосетовий матч тривав 1 годину та  20 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 5 брейк-пойнтів з 5.

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
8 березня, 2023

Даяна Ястремська - Анна Бондар 6:3, 6:4

Також в основній сітці Індіан-Веллсу зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна (розпочне турнір з 2-го кола. - ред.) та Леся Цуренко, яка подолала кваліфікацію.

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.

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