Ястремська вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (142) обіграла Анну Бондар (78) з Угорщини у першому колі WTA Indian Wells Open.

Двосетовий матч тривав 1 годину та 20 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 5 брейк-пойнтів з 5.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

8 березня, 2023

Даяна Ястремська - Анна Бондар 6:3, 6:4

Також в основній сітці Індіан-Веллсу зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна (розпочне турнір з 2-го кола. - ред.) та Леся Цуренко, яка подолала кваліфікацію.

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.