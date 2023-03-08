Цуренко вийшла в основну сітку Індіан-Веллсу

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (95) перемогла в фіналі кваліфікації WTA Indian Wells Open британку Кеті Бултер (151) і зіграє в основній сітці турніру.

Трисетовий поєдинок тривав 2 години 33 хвилини й завершився з рахунком 6:3, 6:7 (4), 6:4. Українка жодного разу не подала навиліт і зробила 3 подвійні помилки, реалізувавши 8 брейк-пойнтів з 11. Відзначимо, Цуренко відіграла 10 брейк-пойнтів з 15.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

7 березня, 2023

Леся Цуренко (95, Україна) - Кеті Бултер (151, Велика Британія) (6:3, 6:7 (4), 6:4)

Суперниця Цуренко в першому колі визначиться пізніше. Також в основній сітці Індіан-Веллсу зіграють Марта Костюк, Ангеліна Калініна (розпочне турнір з 2-го кола. - ред.) та Даяна Ястремська, яка отримала від організаторів Wild card.

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.