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Українські тенісистки стартують на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Сьогодні 12:13 204 0
Костюк, Ястремська та Калініна зіграють в Індіан-Веллс
Українські тенісистки стартують на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська представлятимуть Україну на турнірі WTA 100 в американському Індіан-Веллс.

У першому колі Ястремська зустрінеться з угоркою Анною Бондар (75).

Костюк розпочне боротьбу на турнірі матчем з переможницею кваліфікації, яка стане відома пізніше.

Ангеліна Калініна в статусі 27-ї сіяної турніру стартуватиме безпосередньо з другого раунду. Її суперницею стане найсильніша гравчиня в парі єгиптянки Маяр Шериф та чешки Лінди Фрухвіртової.

Матчі в основній сітці Індіан-Веллса стартують у середу, 8 березня.

Також, Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс.

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