Українські тенісистки стартують на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська представлятимуть Україну на турнірі WTA 100 в американському Індіан-Веллс.
У першому колі Ястремська зустрінеться з угоркою Анною Бондар (75).
Костюк розпочне боротьбу на турнірі матчем з переможницею кваліфікації, яка стане відома пізніше.
Ангеліна Калініна в статусі 27-ї сіяної турніру стартуватиме безпосередньо з другого раунду. Її суперницею стане найсильніша гравчиня в парі єгиптянки Маяр Шериф та чешки Лінди Фрухвіртової.
Матчі в основній сітці Індіан-Веллса стартують у середу, 8 березня.
Також, Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Індіан-Веллс.