Стаховський - Папі Римському: Українська мова відрізняється від мови вбивць

Джерело - Чемпіон.
Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на слова Папи Римського Франциска, який російською мовою закликав Володимира Зеленського до мирних переговорів з росією (країною терористом).
Відповідний Твіт зробив українець.
"Я щось не розумію це він до х*йла звертається? Ваша святосте, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць", - написав Стаховський.
Я щось не розумію це він до х*йла звертається ??— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 2, 2022
Your holiness Ukrainian language is different from the language of rapists and murderers. https://t.co/K9U3K3QFiZ