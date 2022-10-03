Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Вчора 14:57 1422
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
Сьогодні 10:38 31291
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці
Сьогодні 09:25 246067
Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною
Сьогодні 08:48 1743
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:30 476
Реал з Луніним не зміг переграти Осасуну: результати матчів 7 туру Ла-Ліги
Вчора 23:56 1427
Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві
Вчора 21:24 266
Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Вчора 19:39 467
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
Вчора 19:24 1089 1
Зоря зіграла внічию з Кривбасом у 5 турі УПЛ
Вчора 18:55 367
Прямі трансляції

Стаховський - Папі Римському: Українська мова відрізняється від мови вбивць

Сьогодні 10:19 220 0
Український тенісист звернувся до Папи Римського Франциска
Стаховський - Папі Римському: Українська мова відрізняється від мови вбивць
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на слова Папи Римського Франциска, який російською мовою закликав Володимира Зеленського до мирних переговорів з росією (країною терористом).

Відповідний Твіт зробив українець.

"Я щось не розумію це він до х*йла звертається? Ваша святосте, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць", - написав Стаховський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО 3015
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці 246067
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України 31291
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм 1835
Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину 2032
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція Ренн - Динамо: онлайн-трансляція 1762
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9898
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7338
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10308
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9471 6
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37835
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 122059