Стаховський - Папі Римському: Українська мова відрізняється від мови вбивць

Український тенісист звернувся до Папи Римського Франциска

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на слова Папи Римського Франциска, який російською мовою закликав Володимира Зеленського до мирних переговорів з росією (країною терористом).

Відповідний Твіт зробив українець.

"Я щось не розумію це він до х*йла звертається? Ваша святосте, українська мова відрізняється від мови ґвалтівників і вбивць", - написав Стаховський.