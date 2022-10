Стаховський - Папі Римському: Українська мова відрізняється від мови вбивць

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на слова Папи Римського Франциска, який російською мовою закликав Володимира Зеленського до мирних переговорів з росією (країною терористом).

Відповідний Твіт зробив українець.

Я щось не розумію це він до х*йла звертається ??

Your holiness Ukrainian language is different from the language of rapists and murderers. https://t.co/K9U3K3QFiZ