Джерело - Чемпіон.

У ніч на 21 січня українки Еліна Світоліна та Марта Костюк зіграють матчі третього кола Australian Open 2022.

Світоліна

Світоліна зіграє проти білоруски Вікторії Азаренка на Арені Рода Лейвера першим запуском. Початок о 2:00 за київським часом.

У другому колі Світоліна перемогла представницю Франції Армані Тан, а Азаренка розгромила Жіл Бален Тайхманн.

Рахунок очних зустрічей - 4:0 на користь Азаренка.

Костюк

Поєдинок Марти Костюк проти шостої ракетки світу, іспанки Паули Бадоси відбудеться у другому запуску на Арені Маргарет Корт. Орієнтовний початок о 3:30 за київським часом.

У другому колі Костюк у двох сетах перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо, а Бадоса без проблем виграла в Мартіни Тревізан.

Тенісистки зустрічалися лише одного разу - на Australian Open 2019 іспанка перемогла українку в двох сетах (7:6 (6), 6:3).

У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк