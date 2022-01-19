Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в третьому колі Australian Open 2022 зіграє проти експершої ракетки світу, дворазової чемпіонки турніру - Вікторії Азаренка з Білорусі.

Матч відбудеться вранці, 21 січня. Час і арена поєдинку визначаться після завершення матчів 20 січня.

У другому колі українка не без проблем у трьох сетах перемогла француженку Армона Тан (6:3, 5:7, 5:1 (відмова), а Азаренка розгромила швейцарку Тайхманн (6:1, 6:2).

Світоліна жодного разу не вигравала в Азаренка, програвши білоруській тенісистці усі чотирі попередні очні зустрічі.

Азаренка посідає 25 місце в рейтингу WTA, Світоліна - 17-те. 31-річна білоруска двічі тріумфувала на кортах Мельбурн Парк (2012, 2013). У 2012 році Азаренка очолювавла світовий рейтинг. Загалом в активі Вікторії - 21 перемога на турнірах WTA.

Найкращий результат Світоліної на Australian Open - чвертьфінал (2018, 2019). Найкращим результатом Світоліної на турнірах Grand Slam є півфінал - Wimbledon (2019) і US Open (2019). В активі прими українського тенісу - 16 турнірів WTA.

Також у третьому колі зіграє Марта Костюк, яка в другому раунді перемогла іспанку Соррібес-Тормо (7:6 (5), 6:3). Киянка в матчі трретього колі поміряється силами з шостою ракеткою світу, іспанкою Паулою Бадосою.