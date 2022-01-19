Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (66) у третьому колі Australian Open 2022 зіграє проти шостої ракетки світу, іспанки Паули Бадоси.

Матч відбудеться вранці 21 січня. Час і арена проєдинку визначаться пізніше.

Костюк у другому колі перемогла 32-у сіяну Сару Соррібес-Тормо з Іспанії (7:6 (5), 6:3), а Бадоса розгромила італійку Тревізан (6:0, 6:3).

Тенісистки зустрічали лише одного разу й також на кортах Мельбурн Парк. У 2019 році іспанка перемогла українку в двох сетах фіналу кваліфікації.

Бадоса має в активі три перемоги на турнірах WTA та є чинною переможницею Підсумкового турніру. Найкращим результатом Бадоси в Австралії є друге коло в 2020 році. Костюк у 2018 році через кваліфікацію сенсаційно пробилася до третього кола, де поступилася Еліні Світоліній.

Також до третього кола пробилася Еліна Світоліна. Одеситка в трьох сетах перемогла француженку Тан і зіграє проти білоруски Азаренка.