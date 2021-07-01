Костюк - Севастова: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (70) зіграє проти латвійки Ангастасії Севастової (56) в другому колі Вімблдонського турніру. Матч відбудеться в четвер, 1 липня на корті №4 другим запуском. Орієнтовний початок о 14:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перевага в очних поєдинках на боці латвійки - 2:1. Севастова виграла обидва поєдинки в 2021 році, останній - тиждень тому на турнірі в Істборні на траві.

Еліна Світоліна в другому колі зіграє з полькою Магдою Лінетт.