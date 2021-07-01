Світоліна - Лінетт: онлайн-трансляція матчу другого кола Wimbledon. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в другому колі Вімблдону-23021 зіграє проти польської тенісистки Магди Лінетт (44). Гра відбудеться в четвер, 1 липня на корті №2 першим запуском. Початок о 15:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Тенісистки раніше двічі зустрічалися на корті. Обидва матчі (Ролан Гаррос-2017, Страсбур-2020) виграла українська тенісистка. Це протистояння стане перши для суперниць на трав'яних кортах.

Інша представниця України Марта Костюк в другому колі зіграє проти латвійки Севастової.