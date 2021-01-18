Костюк: Не можу гарантувати, що зіграю на Australian Open

В української тенісистки Марти Костюк, яка проводить карантин напередодні Australian Open, трапляються напади паніки.

Про це заявила сама спортсменка.

"Вдень у мене трапляються напади паніки. Було таке, що я просто сиділа посеред кімнати і практично починала плакати, тому що мені хотілося вийти на свіже повітря. Але здебільшого все нормально, цілий день я намагаюся зайняти себе тренуваннями. Моя мама, вона ж і мій тренер, живе в сусідній кімнаті. Між нашими номерами немає загальних дверей, я знаю, що в інших гравців є суміжні номери. Так що я навіть не бачу її. Телефоном ми не змогли жодного разу поговорити, тому що з'єднання розривається. Тому ми пишемо один одному повідомлення. Я знаю, що вона займається танцями, щогодини робить якісь вправи.

Зараз я намагаюся добре висипатися, поспати довше, ніж завжди. Мені в кімнату принесли велотренажер, хоча я б хотіла бігову доріжку. На велосипеді у мене навіть спітніти не виходить. Ще я намагаюся не їсти шкідливі продукти. Замовляю доставку фруктів, у мене є повний набір. У вільний час просто відпочиваю, читаю, що пишуть, дивлюся серіали...

Чи потрапить в основу Australian Open Леся Цуренко як лакі-лузер? Думаю, у неї є великі шанси. Я не знаю, чи всі гравці зможуть стартувати в основі. Навіть я не можу зараз гарантувати, що точно зіграю на Шоломі. Подивимося, як я буду себе почувати, коли вийду з карантину. Можливо, я отримаю травму, коли буду готуватися до виступу. Поживемо-побачимо", - зазначила Костюк.