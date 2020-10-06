 Третя спроба Світоліної. Українка ще ніколи не грала в півфіналі Roland Garros | Теніс | Champion.com.ua
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Третя спроба Світоліної. Українка ще ніколи не грала в півфіналі Roland Garros

Сьогодні 07:34 1186 0
Третя спроба Світоліної. Українка ще ніколи не грала в півфіналі Roland Garros

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в чвертьфіналі Ролан Гаррос зіграє проти маловідомої аргентинки українського походження Наді Подороски, яка перед турніром посідала 131 позицію в рейтингу WTA. Це буде перша гра українки проти суперниці.

Світоліна - Подороска: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Roland Garros. LIVE

Для Світоліної це лише третій у кар'єрі чвертьфінал у Парижі. У 2015 році українка грала на цій стадії проти сербки Ани Іванович і без шансів програла в 2 сетах (6:3, 6:2).

Наступний чвертьфінал Еліни приходиться на 2017-й рік. Суперницею української тенісистки була Симона Халеп. Той чвертьфінал надового запам'ятається, і безпосередньо одеситці, і вболівальникам, як один із наприкріших матчів у кар'єрі. Світоліна впевнено виграла 1-й сет у румунки та вигравала в другому - 5:1, але втратила всю перевагу. Доля партії вирішувалася на тай-брейку, у якому Еліна мала матчбол... Халеп таки вирвала перемогу в сеті, а вже на третій сет українки не вистачило. 6:0 - перемога Халеп в 3 сеті та матчі загалом.

Зараз же Еліна має унікальний шанс, як мінімум, покращити власне досягнення на Roland Garros. Нагадаэмо, найвищим досягненням Світоліної на турнірах серії Grand Slam є півфінали на Вімблдоні та US Open у 2019 році.

Раніше ми писали про рейтингові переспективи Світоліної - українка може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу.

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