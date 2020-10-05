 Світоліна після Roland Garros може стати 3 ракеткою світу | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна після Roland Garros може стати 3 ракеткою світу

Сьогодні 16:01 495 0
Світоліна після Roland Garros може стати 3 ракеткою світу

Джерело - Чемпіон.

По завершенню Відкритого чемпіонату Франції, Еліна Світоліна може покращити свої позиції в рейтингу WTA.

Після перемоги над Гарсією в 1/8 фіналу, Світоліна посунула з 4-ї сходинки Кароліну Плішкову. Але це ще не все. Вихід до фіналу дозволить нашій тенісистці повернутися на рекордну для себе 3 сходинку.

Так от, зараз в Еліни - 5260 очок. У Осаки, яка є третьою ракеткою світу - 5780. Перемога в чвертьфіналі додасть Еліні ще 350 (5610) балів, вихід у фінал ще 520 (6130), перемога в турнірі ще 700. Тобто, максимальна кількість очок, з якою Еліна може ппокинути Париж - 6830 (2000 за перемогу в турнірі). Сплутати карти Світоліній можуть Софія Кенін і Петра Квітова. Одразу зазначимо, що американка та чешка грають в одній частині сітки, тому потенційно зустрінуться у півфіналі.

Після виходу в чвртьфінал У Квітової - 4166 очок. Чешка зможе випередити українку лише в разі виграшу турніру, при умові, що українка не зіграє в фіналі.

Трохи складніша ситуація з Кенін. Наразі в американки - 4700 очок і гра 1/8 фіналу попереду. При умові перемоги над Ферро стане 4890

Американка зможе випередити Світоліну при наступних розкладах:

• Світоліна покидає турнір в чвертьфіналі - Кенін виходить до фіналу;

• Світоліна покидає турнір в піфіналі - Кенін виходить до фіналу;

• Тенісистки зіграють у фіналі й виграє Кенін.

Звісно, якби очки в рейтингу не були "заморожені" через пандемію (у тенісисток не віднімаються бали за попередній рік), ситуація змінювалася б ще динамічніше.

Цікава ситуація склалася й у Гонці WTA (річний рейтинг, який дає право зіграти на Підсумковому турнірі).

Зараз Світоліна на 14 сходинці. Перемога в 1/4 фіналу підніме українку одразу на 9 позицію, а вихід у фінал закріпить першу ракетку України у вісімці. У разі поразки Світоліної в 1/4, українку можуть випередити Жаббер, або навіть її суперниця по чвертьфіналу. При певних розкладах, Світоліна може навіть очолити Гонку WTA.

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