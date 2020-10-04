Визначилась суперниця Світоліної в 1/4 фіналу Roland Garros

Аргентинська тенісистка вперше виступає на Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Відкритого чемпіона Франції - Roland Garros зіграє проти аргентинки Наді Подорскої.

Матч заплановано на вівторок, 6 жовтня. Початок і арену буде визначено пізніше.

Світоліна в матчі 1/8, досить упевнено, перемогла француженку Каролін (6:1, 6:3), а Подороска здолала Барбору Крейчикову з Чехії (2:6, 6:2, 6:3).

Аргентинська тенісистка, яка вперше виступає на Ролан Гаррос, пробилася в свій дебютний чвертьфінал на турнірах Великого Шолома.

Раніше Подороска тільки раз грала в основній сітці "Мейджора": в 2016 році вона подолала кваліфікаційний бар'єр на US Open.

Раніше Халеп сенсаційно розгромно програла юній польській тенісистці в 1/8 фіналу Roland Garros.