Найбільш прикра поразка у кар'єрі Світоліної. Українка зіграла дуже дивний чвертьфінал проти Халеп на Ролан Гаррос 2017

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна за вихід у півфінал Відкритого чемпіона Франції зіграє проти Наді Подороски із Аргентини.

Останній раз у чвертьфінал Roland Garros українка грала з румункою Сімоною Халеп, цей матч став певною мірою легендарним.

Еліна перемагала у першому сеті 5:0, після чого дозволила суперниці дещо скоротити відставання, але все ж останнє слово було за нею.

Була попереду Світоліна і протягом другого сету, проте у вирішальний момент Сімона зуміла переламати хід зустрічі та виграти сет на тай-брейку.

А на третій сет в українки вже просто не було сил (ні фізичних, ні моральних) - 0:6.

Варто зазначити, що українка тоді мала проблеми зі спиною і грала на "уколах".

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