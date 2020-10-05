Світоліна - Подороска: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) за вихід у півфінал Відкритого чемпіона Франції - Roland Garros зіграє проти 131-ї ракетки світу Наді Подороски із Аргентини.

Матч заплановано на вівторок, 6 жовтня. Час і арена гри визначаться пізніше. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Полороска онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Для коректної роботи плеєра вимкніть блокувальник реклами.

Раніше суперниці не зустрічалися.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Світоліна розгромила незручну для себе Каролін Гарсія (6:1, 6:3), а Подороска, яка відібралася на турнір через кваліфікацію, перемогла Крейчикову (2:6, 6:2, 6:3). Таким чином, Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос. Попередні дві спроби виявилися невдалими.