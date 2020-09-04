Осака: Страшно від того, на що Костюк буде здатна у майбутньому

Наомі Осака у третьому колі US Open на досвіді здобула важку перемогу у трьох сетах над українкою Мартою Костюк.

Про це заявила японська тенісистка.

"Я гадки не маю, як змогла захопити контроль в третьому сеті. Напевно, справа в досвіді - вона ще дуже молода, а я провела трохи більше таких матчів.

Але вона дуже добре грала. Мені навіть страшно від того, на що вона буде здатна в майбутньому.

У другому сеті у мене було багато моментів, коли я не змогла використати перевагу. Коли я повела, то стала грати пасивно, а вона додала, тому що вона безстрашна. Я жила минулим. А в третьому налаштувалася на сьогодення", - сказала Осака.