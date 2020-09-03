Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк без проблем перемогла Анастасію Севастову та пробилася до 3 кола US Open-2020.

У першому сеті українка зробила один брейк, якого й вистачило для перемоги - 6:3. На початку другого сету дівчата видала фантастичний гейм - 9 разів рахунок був рівно. Друга партія пройшла у більш рівній боротьбі та завершився тай-брейком, у якому киянка поступалася - 2:5, але виграла 5 розіграшів поспіль і, як наслідок, партію та гру. Зазначимо, що переможне очко Костюк здобула неймовірним кросом по діагоналі в гостроатакуючому стилі.

Протягом гри українська тенісистка зробила 7 ейсів і 3 подвійні помилки. В активі Марти 1 реалізований брейк-пойнт з 10. На рахунку українки 31 вінерс!

У третьому колі Костюк зіграє із переможницею пари Осака - Джорджі.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США. Хард

Призовий фонд - $21,656,000

Друге коло, 2 вересня

Марта Костюк (137, Україна) - Анастасія Севастова (45, Латвія) 6:3, 7:6 (5)