Халеп знялася з US Open

Друга ракетка світу Сімона Халеп через складну епідеміологічну ситуацію в США не виступить на US Open.

Про це повідомляє сама спортсменка.

Румунка залишиться в Європі і буде готуватися до Ролан Гаррос.

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen



I always said I would put my health at the heart of my decision