Ястремська програла на старті парного розряду турніру у Палермо

Українка з Олару програла перший матч

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася в першому колі парного розряду турніру міжнародної серії в Палермо.

20-річна українка в дуеті з румункою Ралукою Олару поступилася у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.

Відзначимо, що Ястремська продовжує боротьбу в одиночному розряді. У четвер, 6 серпня, вона зіграє матч другого кола проти француженки Осеан Доден.

Palermo Ladies Open - International

Палермо, Італія

Призовий фонд $225,500

Парний розряд

Перше коло, 5 серпня

Аранча Рос/Тамара Зіданше - Ралука Олару/Даяна Ястремська 7:5, 4:6, 10:8

Раніше, Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі.