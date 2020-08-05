Ястремська програла на старті парного розряду турніру у Палермо

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася в першому колі парного розряду турніру міжнародної серії в Палермо.
20-річна українка в дуеті з румункою Ралукою Олару поступилася у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.
Відзначимо, що Ястремська продовжує боротьбу в одиночному розряді. У четвер, 6 серпня, вона зіграє матч другого кола проти француженки Осеан Доден.
Palermo Ladies Open - International
Палермо, Італія
Призовий фонд $225,500
Парний розряд
Перше коло, 5 серпня
Аранча Рос/Тамара Зіданше - Ралука Олару/Даяна Ястремська 7:5, 4:6, 10:8
Раніше, Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі.