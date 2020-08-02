Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі

Джерело - sport.ua.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№105 WTA) не братиме участі у ґрунтовому турнірі WTA міжнародної серії в Празі (10-16 серпня).
Про це заявила сама спортсменка.
"Я вже знялася з турніру в Празі, тому що готуюся до хардового сезону.
Знаю, що всі грають, я теж хотіла. Але два роки тому у мене була невелика травма ахілла і мені не дуже добре часто змінювати покриття.
Я і не планувала грати турнір в Празі. Заявилася туди про всяк випадок, якщо 31 липня скажуть, що US Open відміняють, щоб у мене був турнір в запасі.
А так US Open відбудеться, тому знімаюся", - сказала Завацька.
Таким чином, наступними турнірами Катаріни стануть Western & Southern Open, перенесений з Цинциннаті до Нью-Йорка (20-28 серпня) і US Open (31 серпня - 13 вересня).
Нагадаємо, Цуренко знялася з турніру у Палермо.