Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№105 WTA) не братиме участі у ґрунтовому турнірі WTA міжнародної серії в Празі (10-16 серпня).

Про це заявила сама спортсменка.

"Я вже знялася з турніру в Празі, тому що готуюся до хардового сезону.

Знаю, що всі грають, я теж хотіла. Але два роки тому у мене була невелика травма ахілла і мені не дуже добре часто змінювати покриття.

Я і не планувала грати турнір в Празі. Заявилася туди про всяк випадок, якщо 31 липня скажуть, що US Open відміняють, щоб у мене був турнір в запасі.

А так US Open відбудеться, тому знімаюся", - сказала Завацька.