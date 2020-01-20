Світоліна - Бултер: онлайн-трансляція матчу Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Найкраща українська тенісистка та п’ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграє свій перший матч на Australian Open проти 23-річної британки Кеті Бултер.
Суперниця українки зараз посідає 315-ту позицію в рейтингу WTA. Найвищим досягненням на турнірах такого калібру був вихід до другого раунду Australian Open в минулому році.
Раніше суперниці ще не зустрічались.
Поєдинок відбудеться 21 січня, орієнтовний час початку матчу - не раніше 6:00 за Києвом.
Трансляцію матчу можна буде переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.