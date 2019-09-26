Букмекери вірять в успіх Світоліної

Еліна Світоліна може пробитися у півфінал турніру в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні, 26 вересня, зіграє матч 1/4 фіналу турніру WTA категорії Premier 5 у китайському Ухані.

Українка наразі посідає 3 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). В свою чергу її суперниця із США Елісон Ріск - 32-е.

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Букмекери віддають перевагу у матчі українській тенісистці. На перемогу Світоліної пропонується коефіцієнт 1,31, в той час як на перемогу американки - 3,46.

Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.