Світоліна - Ріск: онлайн-трансляція. LIVE

Перша ракетка України посперечається за вихід у півфінал турніру в Ухані

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (3) у чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти американки Елісон Ріск (35).

Матч заплановано на 26 вересня.

Орієнтовний початок о 15:30 за київським часом.

До цього тенісистки грали тричі між собою. Українка тріумфувала у всіх трьох зустрічах.

У матчі 3 кола одеситка не залишила шансів росіянці Кузнєцовій у двох сетах (6:4, 6:2).

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Ріск онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, перемога над Кузнєцовою дозволила Світоліній повернутися в ТОП-8 чемпіонської гонки WTA.

Інша українка Даяна Ястремська за вихід у півфінал зіграє проти Петри Квітової.