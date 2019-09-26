Світоліна - Ріск: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Wuhan Open

Суперниці розіграють путівку в півфінал

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) за вихід у півфінал Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє з американкою Елісон Ріск (35).

Гру заплановано на сьогодні, 26 вересня. Орієнтовний початок не раніше 15:30.

Суперниці зіграли тричі між собою - беззаперечна перевага на боці українки (3:0). Востаннє Світоліна та Ріск грали в Цинциннаті у 2015 році, тоді Світоліна перемогла у 3 сетах (6:2, 4:6, 6:0).

Світоліна має в своєму активі 13 титулів WTA. Найкращий результат на US Open - 4 коло (1/8 фіналу). Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року).

У поточному році Світоліна зіграла 50 поєдинків, у яких тріумфувала 32 рази. На харді - 26:12.

У 2 колі в Ухані українка впевнено перемогла Гарбіньє Мугурусу (7:5, 6:2), а в 1/8 не помітила росіянку Кузнєцову (6:4, 6:2).

Елісон Ріск має в своєму активі 2 перемоги в турнірах WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 32 (16 вересня 2019 року). Зазначимо, що американка спеціалізується переважно на трав'яних кортах.

У 2019 році Ріск зіграла 53 гри, 33 з яких виграла. На харді - 19:14.

У 1 колі Wuhan Open Ріск перемогла нашу Катерину Козлову в 3 сетах (4:6, 6:3, 6:3), у матчі 2 кола виявилася сильнішою за Моніку Пуїг (2:6, 7:6(5), 6:3), а в 1/8 фіналу виграла у Вань Цянь (6:2, 6:1).

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 2 сетах.

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

1/4 фіналу, 26 вересня