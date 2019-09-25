Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє в 1/4 фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 з американкою Елісон Ріск (35).

Світоліна в 1/8 фіналу перемогла росіянку Кузнєцову (6:4, 6:2), а Ріск, досить несподівано, виявилася сильнішою за китаянку Цянь Вань (6:2, 6:1).

Матч Світоліна - Ріск заплановано на 26 вересня. Час визначиться пізніше.

Раніше суперниці тричі грали між собою - 3:0 на користь українки. Щоправда, остання зустріч датована далеким 2015 роком. Цікавий факт - усі три поєдинки Світоліна виграла в трьохсетових протистояннях.

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Нанадаємо, Даяна Ястремська у матчі 1/8 фіналу зіграє з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою. Пряма трансляція матчу за посиланням.

Раніше повідомлялося, що Катаріна Завацька пробилася в 1/4 фіналу турніру в Ташкенті.