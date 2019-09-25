Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (142 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.
Українка у двох сетах розібралася із представницею Чехії Терезою Мартінцовою (135 WTA).
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Українка подала 1 раз на виліт, допустила 1 подвійну помилку. Завацька реалізувала 5 брейк-пойнтів із 11.
Tashkent Open – International
Ташкент, Узбекистан
Призовий фонд - $250,000
Друге коло, 25 вересня
Катаріна Завацька - Тереза Мартінцова 6:4, 6:4
Раніше, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.
Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.