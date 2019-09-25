Катаріна Завацька продовжує перемагати на турнірі в Узбекистані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (142 WTA) продовжує перемагати на турнірі WTA міжнародної серії в Ташкенті.

Українка у двох сетах розібралася із представницею Чехії Терезою Мартінцовою (135 WTA).

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Українка подала 1 раз на виліт, допустила 1 подвійну помилку. Завацька реалізувала 5 брейк-пойнтів із 11.

Tashkent Open – International

Ташкент, Узбекистан

Призовий фонд - $250,000

Друге коло, 25 вересня

Катаріна Завацька - Тереза Мартінцова 6:4, 6:4

Раніше, Завацька стартувала із перемоги у Ташкенті.

Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.