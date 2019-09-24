Ястремська зіграє проти другої ракетки світу в 1/8 Dongfeng Motor Wuhan Open

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (27) зіграє проти Кароліни Плішкової (2) в 1/8 фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open.

Гру заплановано на 25 вересня. Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

У 2 колі Ястремська перемогла американку Макхейл (6:3,7:6(7).

Раніше Ястремська та Плішкова грали між собою одного разу. У 1 колі Mutua Madrid Open - 2019 чешка у 3 сетах здолала українку.

Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Плішкова на нашому сайті.

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено перемогла Гарбіньє Мугурусу та зіграє в 1/8 фіналу з росіянкою Світланою Кузнєцовою.