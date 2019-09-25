Маріуполь - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги Маріуполь вдома зіграє з київським Динамо.
Матч відбудеться 25 вересня, на стадіоні імені Бойка в Маріуполі.
Початок о 17:00.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матчу Маріуполь - Динамо Київ можна переглянути на нашому сайті в платформі Olltv.
Кияни з 11 очками посідають 5 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, Маріуполь набрав 8 очок та знаходиться на 8 сходинці.
Нагадаємо, у матчі 7 туру Динамо на виїзді розтрощило Ворсклу, а Маріуполь розписав нічию із Зорею.