Халеп здолала Бенчич і вийшла у фінал турніру в Мадриді

Симона Халеп в четвертий раз зіграє у фіналі турніру в Іспанії

Симона Халеп у півфіналі Mutua Madrid Open переграла Белінду Бенчич вчетверте вийшла до фіналу турніру в Мадриді.

У 2014 році румунка програла у вирішальному матчі Марії Шарапової, а в 2016 та 2017 років роках ставала чемпіонкою, обігравши Домініку Цибулкову і Христину Младеновіч.

Матч тривав рівно 2 години. За цей час Халеп виконала 1 подачу навиліт, допустила 2 "подвійні" і виграла 8 геймів на прийомі.

Її 22-річна суперниця зробила 2 ейси, 4 рази помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 3 брейк-поінт.

Також відзначимо, що перемога на Mutua Madrid Open дозволить Халеп повернутися на першу сходинку в рейтингу WTA вперше з кінця січня цього року, коли її змістила Наомі Осака.

Суперниця Симони по фіналу визначиться у зустрічі Слоан Стівенс і Кікі Бертенс.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - € 7,021,128

1/2 фіналу

Халеп - Бенчич 2:1 (6:2, 6:7(2), 6:0)

Нагадаємо, Світоліна зустрілася з зірками Реала.

Також, феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.