Шоста ракетка світу Еліна Світоліна запостила на своїй сторінці в Instagram фотографії з гравцями мадридського Реала - хавбеком Лукою Модричем і захисником Тоні Кроосом.

На другий знімок потрапили також тенісисти - швейцарець Стен Ваврінка і француз Гаель Монфіс, з яким українка знаходиться в романтичних стосунках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happened to be ... 👻🤪 Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina) 10 Май 2019 в 3:35 PDT

Нагадаємо, що Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу.

Раніше Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.

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