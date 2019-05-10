Шоста ракетка світу Еліна Світоліна запостила на своїй сторінці в Instagram фотографії з гравцями мадридського Реала - хавбеком Лукою Модричем і захисником Тоні Кроосом.
На другий знімок потрапили також тенісисти - швейцарець Стен Ваврінка і француз Гаель Монфіс, з яким українка знаходиться в романтичних стосунках.
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Нагадаємо, що Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу.
Раніше Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді.
Джерело - Чемпіон.
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