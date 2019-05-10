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Визначилися фіналісти Ліги Європи
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Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
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Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Сьогодні 04:35 1276
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
Вчора 23:50 3214
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
Вчора 17:28 1371 1
Усик не робитиме операцію
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Динамо може очолити Григорчук
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Світоліна зустрілася з зірками Реала
Еліна Світоліна

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна запостила на своїй сторінці в Instagram фотографії з гравцями мадридського Реала - хавбеком Лукою Модричем і захисником Тоні Кроосом.

На другий знімок потрапили також тенісисти - швейцарець Стен Ваврінка і француз Гаель Монфіс, з яким українка знаходиться в романтичних стосунках.

 
 
 
 
 
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Happened to be ... 👻🤪

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

Нагадаємо, що Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу.

Раніше Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Світоліна, #Монфіс, #Кроос, #Модрич, #Реал
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