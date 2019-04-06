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Визначилися півфінальні пари турніру WTA в Чарльстоні

Сьогодні 13:00 239 0
Визначилися півфінальні пари турніру WTA в Чарльстоні

На турнірі WTA в американському Чарльстоні визначилися учасниці обох півфіналів.

Петра Мартич у своєму чвертьфіналі пройшла Белінду Бенчіч і зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі, яка, в свою чергу, не пустила в півфінал представницю Греції Марію Саккарі.

Другу пару склали Медісон Кіз, що вибила Слоан Стівенс, і Моніка Пуїг, яка цієї ночі перемогла американку Даніель Роуз Коллінс.

Volvo Car Open - Premier

Чарльстон, США

Зелений ґрунт

Призовий фонд - $ 823,000

Півфінал. Жінки

6 квітня

Петра Мартич — Каролін Возняцкі

Медісон Кіз — Моніка Пуїг

У середу завершила виступ на турнірі та Катерина Козлова, яка поступилася Арині Соболенко.

Нещодавно Дар'я Лопатецька та Валерія Страхова пробилися до наступного раунду на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.

#Возняцкі, #Мартич, #Кіз, #Пуїг
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