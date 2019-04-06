Визначилися півфінальні пари турніру WTA в Чарльстоні

На турнірі WTA в американському Чарльстоні визначилися учасниці обох півфіналів.
Петра Мартич у своєму чвертьфіналі пройшла Белінду Бенчіч і зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі, яка, в свою чергу, не пустила в півфінал представницю Греції Марію Саккарі.
Другу пару склали Медісон Кіз, що вибила Слоан Стівенс, і Моніка Пуїг, яка цієї ночі перемогла американку Даніель Роуз Коллінс.
Volvo Car Open - Premier
Чарльстон, США
Зелений ґрунт
Призовий фонд - $ 823,000
Півфінал. Жінки
6 квітня
Петра Мартич — Каролін Возняцкі
Медісон Кіз — Моніка Пуїг
У середу завершила виступ на турнірі та Катерина Козлова, яка поступилася Арині Соболенко.
Нещодавно Дар'я Лопатецька та Валерія Страхова пробилися до наступного раунду на турнірі в Італії.
Джерело - Чемпіон.