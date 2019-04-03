Козлова програла Соболенко у двогодинній зустрічі

Всі сети завершилися з ідентичним рахунком

Четверта ракетка України Катерина Козлова провела матч другого кола Volvo Car Open - Premier проти білоруски Арини Соболенко.

Суперниці провели на корті майже дві години. У першому сеті українка виконала три брейка і програла один гейм на своїй подачі. У другій партії Катерина вийшла вперед (2-0), але далі до кінця сету змогла взяти лише один гейм.

На старті вирішального сету дівчата обмінялися брейками, після чого Соболенко взяла ще два гейми на подачі українки (5-1). Козлова один брейк відіграла, але з другої спроби білоруска успішно подала на перемогу.

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Volvo Car Open - Premier

Зелений ґрунт

Призовий фонд - $ 823,000

Друге коло

Катерина Козлова - Арина Соболенко 6:3, 3:6, 3:6

Раніше Цуренко припинила співпрацю з тренером.

Тим часом, три українки зіграють на турнірі в Римі.

Джерело - Чемпіон.