Козлова програла Соболенко у двогодинній зустрічі

Четверта ракетка України Катерина Козлова провела матч другого кола Volvo Car Open - Premier проти білоруски Арини Соболенко.
Суперниці провели на корті майже дві години. У першому сеті українка виконала три брейка і програла один гейм на своїй подачі. У другій партії Катерина вийшла вперед (2-0), але далі до кінця сету змогла взяти лише один гейм.
На старті вирішального сету дівчата обмінялися брейками, після чого Соболенко взяла ще два гейми на подачі українки (5-1). Козлова один брейк відіграла, але з другої спроби білоруска успішно подала на перемогу.
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Volvo Car Open - Premier
Зелений ґрунт
Призовий фонд - $ 823,000
Друге коло
Катерина Козлова - Арина Соболенко 6:3, 3:6, 3:6
Раніше Цуренко припинила співпрацю з тренером.
Тим часом, три українки зіграють на турнірі в Римі.
Джерело - Чемпіон.