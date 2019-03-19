Українка зіграє у фіналі кваліфікації

138-а ракетка світу румунка Моніка Нікулеску стала наступною суперницею українки Катерини Козлової у фіналі кваліфікації турніру серії WTA Premier Mandatory в Маямі.

У першому колі відбору Нікулеску обіграла іспанку Лару Арруабаррену з рахунком 6:0, 2:6, 6:4. Матч тривав 1 годину 57 хвилин.

Актуально: Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA

Козлова в першому колі кваліфікації здобула вольову перемогу над китаянкою Чжу Лінь. Переможниця матчу Козлова — Арруабаррена гратиме в основній сітці турніру в Маямі.

Miami Open - Premier Mandatory

Призовий фонд $9,035,428

18 березня

Кваліфікація, хард

Одиночний розряд

Моніка Нікулеску - Лару Арруабаррену 6:0, 2:6, 6:4

Ще дві українки — Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська стартують в основній сітці змагань.

Нагадаємо, екс-тренер першої ракетки світу подав на неї до суду.

Джерело - Чемпіон.