Колишній тренер Наомі Осаки подав позов до суду на першу ракетку світу

Про це повідомляє TMZ.

Крістоф Жан стверджує, що батько Наомі, Леонард Франсуа, найняв його для роботи з двома своїми дочками в далекому 2011 році. Тоді Франсуа не міг оплачувати тренування, тому вони уклали угоду, згідно з якою 20% призових Наомі і Марі завжди будуть належати Жану. Копія контракту включена в позов, поданий тренером в суд штату Флорида.

Згідно з офіційним сайтом WTA, за кар'єру Осака заробила понад $ 10,8 млн, тому мова в позові йде не менше ніж про $ 2 млн. Однак перед судом постане і інше питання, чи можуть батьки укладати безстрокові договори щодо дітей або умови повинні бути підтверджені після повноліття дитини.

Нагадаємо, Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA.

Також, Лопатецька здобула третій титул в сезоні.

Джерело - ua-football.