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Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA

Сьогодні 09:22 385 0
Завдяки особистому рекорду в Індіан-Веллс Еліна піднялася в ТОП-5
Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA

Після турніру в Індіан-Вяллс WTA оприлюднив оновлений жіночий рейтинг станом на 18 березня.

Так у ТОП-10 сталося одразу кілька змін. З 6-ї на 5 сходинку піднялася Еліна Світоліна, яка програла у півфіналі на турнірі в США. Петра Квітова та Симона Халеп обмінялися позиціями в рейтингу, а Анджелік Кербер піднялася одразу на 4 сходинки.

Щодо інших українок, то Леся Цуренко та Даяна Ястремська зберегли свої позиції в рейтингу - 28 і 37 місця відповідно. Підібралася до ТОП-100 Катерина Козлова, яка оновила особистий рекорд турніру в США - 101 сходинка. Один з найбільших регресів у юної Марти Костюк. Вона втратила 56 рядків.

Рейтинг WTA

18 березня

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Петра Квітова

3. (2) Симона Халеп

4. (8) Анджелік Кербер

5. (6) Еліна Світоліна

6. (4) Слоун Стівенс

7. (5) Кароліна Плішкова

8. (7) Кікі Бертенс

9. (9) Арина Соболенко

10. (10) Серена Вільямс

...

28. (28) Леся Цуренко

37. (37) Даяна Ястремська

101. (114) Катерина Козлова

126. (124) Ангеліна Калініна

177. (173) Катаріна Завацька

247. (191) Марта Костюк

285. (288) Валерія Страхова

294. (295) Катерина Бондаренко

303. (304) Дар'я Лопатецька

319. (320) Ольга Янчук

359. (401) Ганна Позніхіренко

491. (489) Анастасія Васильєва

573. (571) Марина Чернишова

584. (657) Анастасія Шошина

641. (575) Маріанна Закарлюка

857. (853) Юлія Лиса

Нагадаємо, Дар'я Лопатецька здобула третій титул в сезоні.

Джерело - Чемпіон.

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