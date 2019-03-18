Українка в кроці від попадання в основну сітку турніру

Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі. Українка в трьох сетах перемогла китаянку Чжу Лінь.

Козлова повністю провалила перший сет, не зумівши виграти жодного гейму - 0:6. На початку другої партії українка знову віддала суперниці гейм на своїй подачі, але зуміла зібратися і переломити хід зустрічі - 6:4.

У вирішальному сеті Козлова зробила три брейки, і перемогою завершила матч. Зустріч тривала 1 годину і 49 хвилин.

У фіналі кваліфікації українка зіграє проти переможниці пари Арруабаррена - Нікулеску.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Маямі гратимуть три представниці України - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Miami Open - Premier Mandatory

Призовий фонд $9,035,428

18 березня

кваліфікація, хард

одиночний розряд

Катерина Козлова - Чжу Лінь 0:6, 6:4, 6:2

Нагадаємо, Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA.

Також, Лопатецька здобула третій титул в сезоні.

Джерело - Чемпіон.