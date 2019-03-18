Катерина Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі. Українка в трьох сетах перемогла китаянку Чжу Лінь.
Козлова повністю провалила перший сет, не зумівши виграти жодного гейму - 0:6. На початку другої партії українка знову віддала суперниці гейм на своїй подачі, але зуміла зібратися і переломити хід зустрічі - 6:4.
У вирішальному сеті Козлова зробила три брейки, і перемогою завершила матч. Зустріч тривала 1 годину і 49 хвилин.
У фіналі кваліфікації українка зіграє проти переможниці пари Арруабаррена - Нікулеску.
Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Маямі гратимуть три представниці України - Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.
Miami Open - Premier Mandatory
Призовий фонд $9,035,428
18 березня
кваліфікація, хард
одиночний розряд
Катерина Козлова - Чжу Лінь 0:6, 6:4, 6:2
Нагадаємо, Світоліна піднялася на 5-е місце у світовому рейтингу WTA.
Також, Лопатецька здобула третій титул в сезоні.
Джерело - Чемпіон.