Марина Чернишова обіграла чешку Магдалену Пантучкову та вийшла до фіналу ITF World Tennis Tour з призовим фондом $15,000.

Чернишова вела з рахунком 4:2 в стартовому сеті, але в підсумку програла 6:7. У другому сеті українка програвала 2:3, після чого виграла чотири з п'яти наступних геймів.

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Вирішальний сет харків'янка початку з трьох поспіль виграних геймів і потім впевнено довела матч до перемоги.

Чернишова проведе третій фінал поспіль в Анталії. У середині лютого вона виграла тут перший титул в сезоні і стала чемпіонкою аналогічного турніру минулого тижня.

У фіналі суперницею українки стане її співвітчизниця Вікторія Дьома, яка в півфіналі вибила з турніру п'яту сіяну Гергану Топалову.

ITF World Tennis Tour

Анталія, Туреччина

Одиночний розряд, жінки

Призовий фонд $15,000

16 березня

Марина Чернишова - Магдалена Пантучкова 6:7(1), 6:4, 6:2

Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.

Джерело - Чемпіон.