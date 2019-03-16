Марина Чернишова обіграла чешку Магдалену Пантучкову та вийшла до фіналу ITF World Tennis Tour з призовим фондом $15,000.
Чернишова вела з рахунком 4:2 в стартовому сеті, але в підсумку програла 6:7. У другому сеті українка програвала 2:3, після чого виграла чотири з п'яти наступних геймів.
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Вирішальний сет харків'янка початку з трьох поспіль виграних геймів і потім впевнено довела матч до перемоги.
Чернишова проведе третій фінал поспіль в Анталії. У середині лютого вона виграла тут перший титул в сезоні і стала чемпіонкою аналогічного турніру минулого тижня.
У фіналі суперницею українки стане її співвітчизниця Вікторія Дьома, яка в півфіналі вибила з турніру п'яту сіяну Гергану Топалову.
ITF World Tennis Tour
Анталія, Туреччина
Одиночний розряд, жінки
Призовий фонд $15,000
16 березня
Марина Чернишова - Магдалена Пантучкова 6:7(1), 6:4, 6:2
Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.
Джерело - Чемпіон.