Українка може вчергове переписати історію українського тенісу

Перша ракетка України Еліна Світоліна може стати другою ракеткою світу вже цього тижня.

Після перемоги в чвертфіналі BNP Paribas Open - Premier Mandatory, який проходить в американському Індіан-Веллсі над чешкою Вондроушовою, Світоліна підналася на 4 сходинку рейтингу WTA в режимі реального часу.

Перемога ж в турнірі гарантує Еліні другу сходинку світового рейтингу. Проте ситуація досить заплутана.

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Продовжують бротьбу в Індіан-Веллсі Кароліна Плішкова та Анджелік Кербер, які сьогодні вночі зіграють свої чвертфінали.

Рейтингові розклади:

Наразі Світоліна має в своєму активі 5225 балів. Вихід до фіналу за океаном гарантує українці 5485 очок, що дасть змогу нашій примі випередити Симону Халеп, у якої 5457 залікових пунктів. Перемога ж у турнірі запезпечить Світоліній 5835 очок.

Втретитися у боротьбу за другу сходинку рейтингу WTA можуть вище згадані Плішкова та Карбер.

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Чешка має в своєму активі 5145 очок, а вихід у півфінал гарантує Кароліні 5320 пунктів.

У разі перемог в чвертьфіналах, Кербер і Плішкова зустрінуться між собою в півфіналі, що такоє є позитивним моментом для Світоліної.

Висновок:

Перемога Світоліної в Індіан-Веллсі стовідсотково виводить українку на другу сходинку рейтингу WTA. Вихід Еліни в фінал гарантує одеситці 4 сходинку, а у разі не потрапляння до голоного матчу Плішкової - 3-тю.

Те ж саме стосується Кербер з Плішковою.

Плішкова може стати другою, пробившись до фіналу, але лише у тому випадку, якщо Світоліна не виграє турнір.

Джерело - Чемпіон.