Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/2 фіналу турніру категорії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі поступилася 60-му номеру світового рейтингу з Канади Б'янкці Андреєску.
Матч тривав трохи більш як 2 години.
Белінда Бенчич в другому півфіналі програла Анджелік Кербер.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Одиночний розряд, Жінки, Хард
Призовий фонд $9,035,422
15 березня
Еліна Світоліна — Б'янка Андреєску 3:6, 6:2, 4:6
Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.
Джерело - Чемпіон.