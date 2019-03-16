Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/2 фіналу турніру категорії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі поступилася 60-му номеру світового рейтингу з Канади Б'янкці Андреєску.

Матч тривав трохи більш як 2 години.

Белінда Бенчич в другому півфіналі програла Анджелік Кербер.

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15 березня

Еліна Світоліна — Б'янка Андреєску 3:6, 6:2, 4:6

Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.

Джерело - Чемпіон.