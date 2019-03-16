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Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу

Сьогодні 10:00 1029 0
Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/2 фіналу турніру категорії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі поступилася 60-му номеру світового рейтингу з Канади Б'янкці Андреєску.

Матч тривав трохи більш як 2 години.

Белінда Бенчич в другому півфіналі програла Анджелік Кербер.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США 

Одиночний розряд, Жінки, Хард

  Призовий фонд $9,035,422

15 березня

Еліна Світоліна — Б'янка Андреєску  3:6, 6:2, 4:6

Раніше повідомлялося, що Світоліна пробилася у півфінал турніру в Індіан Веллсі. Таким чином Еліна опинилася за крок до історичного рекорду.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Андрееска, #BNP Paribas Open, #Теніс
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