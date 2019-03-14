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Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:17 633 0
Українка у трьох сетах розправилася з 61 ракеткою світового рейтингу
Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла Маркету Вондроушову на турнірі в Індіан-Веллсі у трьох сетах 4:6, 6:4, 6:4.

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин.

Світоліна двічі подала навиліт, зробила шість брейк-поїнтів і програла п'ять геймів на своїй подачі. Вондроушова зробила 2 ейси, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-поїнтів з 12.

У півфіналі турніру українка зіграє з канадкою Б'янкою Андреєску, яка в матчі з Гарбінє Мугурусаоюпрограла лише один гейм - 6:0, 6:1.

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14 березня

Еліна Світоліна  - Маркета Вондроушова  4:6, 6:4, 6:4

Нагадаємо, Цуренко у двох сетах поступилася на турнірі в Індіан-Веллсі.

Раніше у чвертьфіналі Світоліна здолала американку.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Індіан-Веллс
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