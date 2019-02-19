Козлова - Ларссон: онлайн-трансляція поєдинку в Будапешті

Сьогодні, 19 лютого, українська тенісист Катерина Козлова проведе поєдинок першого кола на хардовому турнірі в Будапешті.
Суперницею українки стане представниця Швеції Юганна Ларссон.
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Раніше дівчата зустрічалися двічі. Рахунок у очних протистояннях - 1:1.
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Поєдинок можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний час початку матчу о 12:00 за Києвом.
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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.
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Нагадаємо, Кіченок вибула після першого раунду в парній сітці змагань у Дубаї.
Джерело - Чемпіон.