Цуренко - Чжу Лінь: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні, 19 лютого, друга ракетка України Еліна Світоліна проведе поєдинок другого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Дубаї.
Суперницею українки стане представниця Китаю Чжу Лінь.
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Раніше дівчата не зустрічалися жодного разу.
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Поєдинок можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний час початку матчу о 13:00 за Києвом.
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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.
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Нагадаємо, Кіченок вибула після першого раунду в парній сітці змагань.
Джерело - Чемпіон.