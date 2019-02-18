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Кіченок у парі з росіянкою програла у парному розряді на турнірі в Дубаї

Сьогодні 13:29 385 0
Кіченок у парі з росіянкою програла у парному розряді на турнірі в Дубаї

Українка Надія Кіченок у парі з росіянкою Веронікою Кудерметовой програли власницям "wild card", парі Сара Бет Грей/Еден Сілва.

Матч тривав менш, ніж годину та завершився з рахунком 1:6, 6:1, 6:10.

За матч суперниці виконали по два брейки, а на вирішальному тай-брейку британки оформили 5 міні-брейків проти 3 у Кіченок і Кудерметової.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 2,828,000

Перше коло

Сара Бет Грей/Еден Сілва - Надія Кіченок/Вероніка Кудерметова 6:1, 1:6, 10:6.

Нагадаємо, Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу. А Сергій Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі у Франції.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #WTA, #парний розряд, #Дубай
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