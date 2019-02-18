Мій профіль

Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:04 493
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Сьогодні 07:52 603
Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи
Сьогодні 06:29 377
Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО
Сьогодні 05:44 757
Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 00:00 893
Збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019
Вчора 19:50 1849
Ястремська програла Мугурусі в Дубаї
Вчора 19:30 1098
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Вчора 17:10 2555
Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї
Вчора 17:00 2774
Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї
Вчора 15:39 1066
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:52 603
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
Вчора 23:20 697
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:30 1037
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 1191
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
Вчора 17:10 2555
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:53 3468
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 12:23 859
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 10:39 1504
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2592
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
16.02.2019 13:31 1616
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:21 Біатлон Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті 163
08:04 Теніс Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу 493
07:52 Блог Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО 603
07:00 Бокс Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком 1786
06:29 Футбол Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи 377
06:00 Бокс Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів 605
05:44 Футбол Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО 757
04:52 Баскетбол Матч усіх зірок НБА. Онлайн-трансляція 6327
01:03 Теніс Ястремська поступилася Мугурусі в першому колі на турнірі в Дубаї. ВІДЕО 673
00:30 Баскетбол Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 1419
00:22 Баскетбол Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 1653
00:15 Баскетбол Конкурс слем-данків на All-Star Weekend. ВІДЕО 1514
00:12 Баскетбол All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА. ВІДЕО 1402
00:10 Баскетбол All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА 2066
00:06 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 26255
00:05 Баскетбол Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО 1701
00:00 Біатлон Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу 893
17 Лютого 2019
23:40 Футбол Де Хеа отримає 90 мільйонів євро за новим контрактом з Манчестер Юнайтед 674
23:27 Біатлон Кубок світу. Змішана естафета у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція 1258
23:25 Навколо спорту Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 7361
23:20 Блог Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана 697
23:15 Теніс Мугуруса: У Ястремської один з найсильніших ударів у турі 798
23:00 Футбол Шевчук: У Олімпіку розраховуємо на омолодження складу 443
22:30 Бокс Скрипка виграв перший бій у профі-рингу 493
22:00 Футбол Відомий журналіст став експертом Великого футболу 1404

Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:04 493 0
Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Українська тенісистка Леся Цуренко піднялася на одну сходинку в рейтингу WTA.

Станом на 18 лютого 2019 року українка посідає 23 позицію. Попереднім рекордом другої ракетки України була 24 сходинка.

Перша ракетка України минулого тижня не змогла пробитися до фіналу на турнірі в Катарі. Та попри поразку українка піднялася на 6 позицію.

А от рейтинг Даяни Ястремської залишився незмінним - 34 сходинка. Також незмінно на першій сходинці залишається японка Наомі Осака.

Рейтинг WTA

18 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Симона Халеп

3. (4) Слоун Стівенс

4. (2) Петра Квітова

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (7) Еліна Світоліна

7. (6) Анджелік Кербер

8. (8) Кікі Бертенс

9. (9) Арина Соболенко

10. (11) Серена Вільямс

...

23. (24) Леся Цуренко

34. (34) Даяна Ястремська

126. (125) Катерина Козлова

130. (130) Ангеліна Калініна

175. (177) Катаріна Завацька

191. (195) Марта Костюк

226. (206) Катерина Бондаренко

291. (291) Валерія Страхова

299. (300) Ольга Янчук

305. (306) Дар'я Лопатецька

400. (400) Ганна Позніхіренко

489. (485) Анастасія Васильєва

569. (570) Марина Чернишова

572. (573) Марина Закарлюка

717. (732) Анастасія Шошина

856. (852) Юлія Лиса

Нагадаємо, Леся Цуренко пробилася до наступного раунду турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.

#Леся Цуренко, #Еліна Світоліна, #Рейтинг WTA, #WTA, #Даяна Ястремська, #Катерина Козлова, #Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Катаріна Завацька
Коментарі ()