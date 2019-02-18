Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Українська тенісистка Леся Цуренко піднялася на одну сходинку в рейтингу WTA.

Станом на 18 лютого 2019 року українка посідає 23 позицію. Попереднім рекордом другої ракетки України була 24 сходинка.

Перша ракетка України минулого тижня не змогла пробитися до фіналу на турнірі в Катарі. Та попри поразку українка піднялася на 6 позицію.

А от рейтинг Даяни Ястремської залишився незмінним - 34 сходинка. Також незмінно на першій сходинці залишається японка Наомі Осака.

Рейтинг WTA

18 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (3) Симона Халеп

3. (4) Слоун Стівенс

4. (2) Петра Квітова

5. (5) Кароліна Плішкова

6. (7) Еліна Світоліна

7. (6) Анджелік Кербер

8. (8) Кікі Бертенс

9. (9) Арина Соболенко

10. (11) Серена Вільямс

...

23. (24) Леся Цуренко

34. (34) Даяна Ястремська

126. (125) Катерина Козлова

130. (130) Ангеліна Калініна

175. (177) Катаріна Завацька

191. (195) Марта Костюк

226. (206) Катерина Бондаренко

291. (291) Валерія Страхова

299. (300) Ольга Янчук

305. (306) Дар'я Лопатецька

400. (400) Ганна Позніхіренко

489. (485) Анастасія Васильєва

569. (570) Марина Чернишова

572. (573) Марина Закарлюка

717. (732) Анастасія Шошина

856. (852) Юлія Лиса

Нагадаємо, Леся Цуренко пробилася до наступного раунду турніру в Дубаї

Джерело - Чемпіон.