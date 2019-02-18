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Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA

Сьогодні 14:09 454 0
Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA

Перша ракетка України піднялася на восьму позицію в чемпіонській гонці Porsche Race Singles.

Українка піднялася на п'ять позицій. А от Даяна Ястремська втратила чотири сходинки і посідає 15 місце. Леся Цуренко також втратила позиції - вона 19. ТОП-100 замикає юна Дар'я Лопатецька.

  Актуально: Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу WTA

Porsche Race Singles

18 лютого

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Петра Квітова

3. (3) Кароліна Плішкова

4. (5) Кікі Бертенс

5. (4) Слоун Стівенс

6. (6) Ешлі Берті

7. (38) Еліз Мартінес

8. (13) Еліна Світоліна

9. (7) Арина Соболенко

10. (8) Анастасія Павлюченкова

...

15. (11) Даяна Ястремська

19. (17) Леся Цуренко

100. (93) Дар'я Лопатецька

Нагадаємо, хлопець Світоліної здобув перший титул в новому сезоні.

Джерело - Чемпіон.

#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Ястремська, #Лопатецька
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