Лопатецька впевнено стартувала у кваліфікації турніру в Японії

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька розпочала виступ на турнірі серії ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 60,000.

Дар'я у першому колі кваліфікації переграла японку Рису Усідзіму - 6:3, 6:1.

За місце в основній сітці Лопатецкая посперечається з восьмою сіяною Моюкой Утідзімой. У січні 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії у кваліфікації 25-тисячника в Гонконзі, перемігши її з рахунком 6:2, 6:1.

Нагадаємо, у чемпіонській гонці Лопатецька замикає першу сотню рейтингу. Тим часом Кіченок у парі з росіянкою програла у парному розряді на турнірі в Дубаї.

Джерело - Чемпіон.